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На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink
18:56 15.09.2022 |
Таким чином, тепер зв'язок Starlink доступний на всіх семи континентах.
Результати тестування поки що не наводяться, проте зараз на низькій навколоземній орбіті працює понад 3200 супутників SpaceX. Усього ж компанії зараз дозволили запустити 12 тисяч, але там домагаються від Федеральної комісії зі зв'язку США дозволу наростити угруповання до 30 тисяч.
Очікується, що в 2023 році почнеться запуск супутників другого покоління, які будуть більшими і потужнішими за нинішні моделі. Вони, крім іншого, забезпечать супутниковий зв'язок на смартфонах з підтримкою 5G. Очікується, що швидкість становитиме 2-4 Мбіт/с, чого вистачить на передачу текстових повідомлень та невеликих файлів. Для цього SpaceX та T-Mobile підписали угоду про надання такого зв'язку по всій території США.
А раніше Ілон Маск (Elon Musk) і Apple обговорили можливість використання мережі супутників Starlink для виклику допомоги в iPhone 14. Хоча поки незрозуміло, чи буде компанія з Купертіно використовувати цю мережу.
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