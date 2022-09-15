Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink

18:56 15.09.2022 |

Новини IT

На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink

 

Таким чином, тепер зв'язок Starlink доступний на всіх семи континентах.

Результати тестування поки що не наводяться, проте зараз на низькій навколоземній орбіті працює понад 3200 супутників SpaceX. Усього ж компанії зараз дозволили запустити 12 тисяч, але там домагаються від Федеральної комісії зі зв'язку США дозволу наростити угруповання до 30 тисяч.

Очікується, що в 2023 році почнеться запуск супутників другого покоління, які будуть більшими і потужнішими за нинішні моделі. Вони, крім іншого, забезпечать супутниковий зв'язок на смартфонах з підтримкою 5G. Очікується, що швидкість становитиме 2-4 Мбіт/с, чого вистачить на передачу текстових повідомлень та невеликих файлів. Для цього SpaceX та T-Mobile підписали угоду про надання такого зв'язку по всій території США.

А раніше Ілон Маск (Elon Musk) і Apple обговорили можливість використання мережі супутників Starlink для виклику допомоги в iPhone 14. Хоча поки незрозуміло, чи буде компанія з Купертіно використовувати цю мережу.
За матеріалами: Space.com
Ключові теги: SpaceX
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5137
  0,0293
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2621  0,07 0,17 41,2797  0,11 0,28
EUR 39,9610  0,07 0,17 41,1810  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес