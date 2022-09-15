На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink

Таким чином, тепер зв'язок Starlink доступний на всіх семи континентах.

Результати тестування поки що не наводяться, проте зараз на низькій навколоземній орбіті працює понад 3200 супутників SpaceX. Усього ж компанії зараз дозволили запустити 12 тисяч, але там домагаються від Федеральної комісії зі зв'язку США дозволу наростити угруповання до 30 тисяч.

Очікується, що в 2023 році почнеться запуск супутників другого покоління, які будуть більшими і потужнішими за нинішні моделі. Вони, крім іншого, забезпечать супутниковий зв'язок на смартфонах з підтримкою 5G. Очікується, що швидкість становитиме 2-4 Мбіт/с, чого вистачить на передачу текстових повідомлень та невеликих файлів. Для цього SpaceX та T-Mobile підписали угоду про надання такого зв'язку по всій території США.

А раніше Ілон Маск (Elon Musk) і Apple обговорили можливість використання мережі супутників Starlink для виклику допомоги в iPhone 14. Хоча поки незрозуміло, чи буде компанія з Купертіно використовувати цю мережу.