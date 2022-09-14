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Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску
12:34 14.09.2022 |
Ракета New Shepard компанії Blue Origin, яка належить мільярдеру Джеффу Безосу, вибухнула через хвилину після старту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ракета New Shepard стартувала у Західному Техасі в рамках 23-ї місії компанії Blue Origin. Зазначається, що людей на борту не було.
Вже трохи більше ніж через хвилину, на висоті близько 8 кілометрів над Землею, двигун ракети-носія New Shepard несподівано спалахнув. Система від'єднання двигуна капсули, зі свого боку, одразу відштовхнула корабель від ракети, аби за допомогою парашуту безпечно приземлитись.
Як відзначає Федеральне управління цивільної авіації, внаслідок аварії ракета розбилась у визначеній небезпечній зоні, через що польоти Blue Origin будуть призупинені, поки не з'ясують результати аварії.
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