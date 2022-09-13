З 2025 року дахи всіх нових будинків у Токіо почнуть оснащувати сонячними панелями

Уряд Токійського столичного округу анонсував нову політику, яка передбачає обов'язкове встановлення сонячних панелей на деякі з нових будинків - як частину заходів щодо просування використання сонячної енергії. Як повідомляє The Japan News , старт ініціативи запланований на 2025 рік, вона стане першою у своєму роді для Японії.

Під дію нових правил, які зобов'язують встановлювати сонячні панелі, потраплятимуть близько 50 забудовників, які будують будівлі загальною площею щонайменше 20 тис. м2 на рік.

Втім, частка необхідних для встановлення сонячних панелей відрізнятиметься від району до району з урахуванням ступеня інсоляції у тому чи іншому місці. Наприклад, якщо в районах Тіода і Тюо, де розташовано багато високих будівель, має покриватися панелями 30% дахів, то малоповерхових районах - до 85%. Оскільки життєвий цикл панелей становить близько 20-30 років, уряд округу також створить систему просування їхньої переробки з прицілом на підготовку масової заміни панелей у майбутньому. Не виключено і лізинг панелей, а також субсидії для покупців будинків та інші пільги.

За даними видання, деякі забудовники висловлюють стурбованість додатковими витратами, здатними підняти вартість житла. У відповідь влада з початком реалізації програми обіцяє посилити заходи підтримки.

З весни 2025 року нові будинки по всій країні повинні відповідати певним стандартам енергозбереження - наприклад, забудовники повинні використовувати матеріали з високим рівнем теплоізоляції. Місцева влада вирішила запустити свою «сонячну» ініціативу одночасно з початком впровадження загальнонаціональних стандартів для того, щоб спростити завдання будівельникам.

За словами губернатора Токійського столичного округу Юріко Койке (Yuriko Koike), вона сподівається, що нова ініціатива стане поворотною точкою в історії, після якої можна буде заявити, що "Токіо змінився".