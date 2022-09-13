YouTube запустив окремий сервіс для освітніх відео

YouTube в запускає новий вбудований програвач YouTube для освітніх відео. В ньому не буде реклами, зовнішніх посилань та рекомендацій. Про це пише AIN із посиланням на блог компанії.

* Наступного року кваліфіковані автори також зможуть публікувати на платформі безкоштовні або платні курси.

* Глядачі, які вирішили придбати курс, можуть переглядати відео без реклами та відтворювати його у фоновому режимі.

* Спочатку курси з'являться в США та Південній Кореї в бета-версії, а потім поширяться на інші країни.

Щоб допомогти учням застосувати те, що вони навчилися, YouTube також представив вікторини - новий спосіб для творців допомогти глядачам перевірити свої знання. Автор може створити вікторину на вкладці «Спільнота», щоб поставити своїм глядачам запитання, пов'язане з його останнім відео. Упродовж наступних місяців вікторини будуть запущені в бета-версії, а наступного року всі автори, які мають вкладку «Спільнота», отримають доступ до них.

У червні YouTube запустив платформу для дистанційного навчання українських школярів. Освітня платформа містить відеоконтент, який відповідає програмі української середньої школи. Проект охоплює широкий спектр предметів, зокрема українську літературу та мову, фізику, біологію, хімію, математику, історію тощо.