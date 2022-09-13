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Sony представила ігровий смартфон Xperia 1 IV Gaming Edition за 1330 доларів із підключенням до проводової мережі
12:26 12.09.2022 |
Сьогодні в Японії відбувся офіційний захід Sony, у рамках якого компанія представила свій ігровий смартфон Xperia 1 IV Gaming Edition. Моделі, орієнтовані на геймерів, є в асортименті майже кожного виробника, і Sony вже не є винятком з цього правила.
Як випливає із назви, Gaming Edition - це версія топової моделі Xperia 1 IV для геймерів. Що робить її ігровою? Аксесуар під назвою Xperia Stream. Це стикувальна станція із вбудованим вентилятором, який, як кажуть творці, ефективно відводить тепло від усієї поверхні телефону. За допомогою відповідного ПЗ можна збирати докладну статистику щодо охолодження цієї моделі, а також вручну керувати швидкістю обертання вентилятора.
Але охолодження - це лише одна з функцій Xperia Stream. Аксесуар також оснащений відеовиходом HDMI та роз'ємом RJ-45 для підключення телефону до дротової мережі. Xperia Stream доступний як окремий аксесуар для Xperia 1 IV за 160 доларів.
У Xperia 1 IV Gaming Edition 16 ГБ ОЗУ та 512 ГБ флеш-пам'яті. Sony сьогодні також представила звичайну версію Xperia 1 IV з тими ж обсягами пам'яті - за неї просять 1230 доларів (тобто покупка Xperia 1 IV Gaming Edition, до комплекту якої входить Xperia Stream, вигідніше, ніж купувати телефон та аксесуар окремо).
Нагадаємо, Sony Xperia 1 IV оснащений екраном AMOLED з діагоналлю 6,5 дюйма, роздільною здатністю 4К та кадровою частотою 120 Гц. В основі апаратної платформи лежить SoC Snapdragon 8 Gen 1. В основній камері - якісні 12-мегапіксельні сенсори з оптикою Zeiss з OIS (у двох модулях). Місткість акумулятора становить 5000 мА·год, потужність провідної зарядки - 30 Вт.
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