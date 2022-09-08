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Mastercard запускає ініціативу Start Path Ukraine — гранти $10 000 для українських фінтех-компаній і підприємців
18:12 08.09.2022 |
Міжнародна платіжна система Mastercard розпочинає набір заявок на участь в ініціативі Start Path Ukraine, яка орієнтована на українські фінтех-компанії і підприємців та передбачає фінансування та додаткову підтримку п'ятьох обраних проєктів. Це спільний проєкт Національного Банку України та Міністерства цифрової трансформації України.
Зокрема, кожен з п'яти стартапів-учасників програми отримає грант у 10 000 доларів США та протягом шести місяців матиме доступ до ресурсів, менторського супроводу і можливостей нетворкінгу з провідними експертами.
Ініціатива Start Path Ukraine є продовженням глобальної програми Start Path від Mastercard, що дає можливість технологічним стартапам на зрілих етапах розвитку швидко масштабуватися завдяки доступу до технологій Mastercard, експертизі і глобальній мережі партнерів. На сьогодні у рамках Start Path підтримку отримали понад 300 стартапів по всьому світу, наразі багато з-поміж цих компаній виходять на публічні ринки, стають "єдинорогами" Mastercard запускає ініціативу Start Path Ukraine - гранти $10 000 для українських фінтех-компаній і підприємців; та укладають тривалі комерційні контракти з Mastercard.
Start Path Ukraine орієнтована на українські фінтехи, які працюють у таких напрямах:
* «зелене» та стале фінансування;
* фінансовий менеджмент, кредитування, продукти та рішення для МСБ;
* інноваційні платежі та послуги, відкритий банкінг, віддалена ідентифікація та
* верифікація;
* CBDC і криптовалюти;
* фінансова грамотність клієнтська підтримка, кібербезпека
* та захист даних;
* інші сфери фінтеху.
Подати заявку на участь у програмі Start Path Ukraine можна за цим посиланням. Їх прийматимуть до 20 жовтня. П'ять учасників, відібраних для участі у програмі, будуть оголошені пізніше цього року. За якими саме критеріями відбиратимуть стартапи, не повідомляється.
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