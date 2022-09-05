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Св. Франциск Асізський
Новий стандарт USB4 Version 2.0 удвічі підвищить швидкість передачі даних — до 80 Гбіт/с
13:46 05.09.2022 |
Організація USB Promoter Group анонсувала специфікацію USB4 Version 2.0. Це суттєве оновлення стандарту. Нова версія забезпечить швидкість передачі даних до 80 Гбіт/с через кабелі та роз'єми USB-C. Для порівняння, Thunderbolt 4 та USB4 Version 1.0 підтримують максимальну пропускну здатність 40 Гбіт/с в обох напрямках.
Нова архітектура фізичного рівня забезпечує підвищену швидкість передачі даних стандарту. Вона сумісна з наявними пасивними кабелями USB Type-C 40 Гбіт/с та новими активними кабелями USB Type-C 80 Гбіт/с. При цьому специфікація USB4 Version 2.0 буде сумісна з попередніми версіями USB, включаючи USB4 Version 1.0, USB 3.2 і USB 2.0, а також Thunderbolt 3.
Новий стандарт включає оновлені протоколи передачі даних і дисплеїв, що дозволить краще використовувати збільшену смугу пропускання. Він також дозволяє тунелювати дані USB 3.2 зі швидкістю понад 20 Гбіт/с. Підтримуються останні специфікації DisplayPort та PCIe, що, ймовірно, означає DisplayPort 2.0 та PCIe 5.0 (PCIe 6.0 вийшов лише на початку цього року).
USB Promoter Group заявляє, що новий стандарт повинен бути опублікований напередодні заходу USB DevDays, запланованого на листопад. Отже, пристрої з підтримкою USB4 Version 2.0 слід очікувати вже наступного року.
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