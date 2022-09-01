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АНАЛІТИКА

ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499

16:27 01.09.2022 |

Новини IT

ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499

 

ASUS анонсувала початок продажів Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) - незвичайний ноутбук гнучким 17,3-дюймовим OLED-дисплеєм, який виробник називає першим у своєму роді, розпочнеться в четвертому кварталі 2022 року за ціною від $3499 (без податків).


Нагадаємо, глобальна прем'єра Zenbook 17 Fold OLED на січневій виставці CES 2022, а зараз ASUS повідомила деталі щодо ціни та термінів доступності. Головна особливість новинки - вже згаданий гнучкий екран OLED діагоналлю 17,3 дюйма з частотою оновлення 60 Гц і часом відгуку 0,2 мс. Фактично ноутбук пропонує OLED-дисплеї двох розмірів в одному корпусі: великий 17,3-дюймовий сенсорний дисплей із роздільною здатністю 2560х1920 та співвідношенням сторін 4:3 що складається посередині, та таким чином перетворюється на два по 12,5 дюйма з роздільною здатністю 1920х1280 і співвідношенням сторін 3:2. При цьому між екранами відсутня роздільна рамка. Надійність роботи безступінчатого шарніра з максимальним кутом розкриття в 180° підтверджена внутрішніми тестами на 30 000 операцій відкриття-закриття. Цей час відповідає умовам використання, коли екран ноутбука щодня розкривають шість разів протягом дев'яти років.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499

 

Дисплей має сертифікацією Dolby Vision та відтворює 100% відтінків діапазону DCI-P3 з надзвичайно високою точністю, що підтверджується сертифікатом PANTONE Validated. Також присутня технологія фільтрації шкідливого синього світла (сертифікат TÜV Rheinland), хоча деякі дослідження вказують, що таке світло навпаки корисне в окремих випадках.

Також Zenbook 17 Fold OLED вирізняють кілька інтелектуальних функцій на основі алгоритмів штучного інтелекту, зокрема виявлення присутності користувача за допомогою HD-камери з ІЧ-сенсором, вбудований датчик кольору для автоматичного регулювання яскравості екрана та колірної температури; а також 5-мегапіксельна вебкамера, що використовує штучний інтелект у технології ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) для отримання чіткішого відео.

Базис Zenbook 17 Fold OLED - Intel Core i7-1250U 12-го покоління з графічним ядром Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD PCIe на 1 ТБ. Акумулятор на 75 Вт·год підтримує технологію USB-C Easy Charge - ноутбук можна заряджати за допомогою більшості зарядних пристроїв з інтерфейсом USB-C та сертифікацією Power Delivery або мобільних акумуляторів. До комплекту входить ЗП потужністю 65 Вт з підтримкою швидкого заряджання.

Щодо можливостей підключення периферії, Zenbook 17 Fold OLED пропонує два порти USB-C Thunderbolt 4.

Також у комплект ноутбука Zenbook 17 Fold OLED входить Bluetooth-версія нової клавіатури ErgoSense з вбудованим тачпадом,який має високотехнологічне гідрофобне покриття, що запобігає появі слідів від пальців. Клавіатура має повнорозмірний крок клавіш 19,05 мм і глибину ходу 1,4 мм, а кожна клавіша додатково має 0,2-міліметровий вигин поверхні для зручнішого набору тексту. Клавіатура може одночасно підключатися до двох пристроїв із підтримкою Bluetooth, а перемикатися між ними за допомогою спеціальної кнопки.

Повні ТТХ

ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499

 

Як вже повідомлялося на початку, ASUS Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) надійде у продаж на світовому ринку впродовж четвертого кварталу 2022 року за ціною від $3499 (без урахування податків). Про терміни та гривневі ціни для України буде оголошено додатково.

За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: ASUS
 

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