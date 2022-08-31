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АНАЛІТИКА

У Google Play перестануть допускати VPN-клієнти, що блокують рекламу

13:44 31.08.2022 |

Новини IT

 

З 1 листопада в магазині програм Google Play почнуть діяти нові правила, згідно з якими для розміщення в каталозі не будуть допускатися програми VPN-сервісів, якщо ці програми блокують рекламу або якимось чином перешкоджають її роботі. Про це Google офіційно сповістила розробників.

Згідно з оновленою в липні 2022 року політикою для розробників, з 1 листопада створення безпечного тунелю для доступу до віддаленого сервера буде доступне лише для програм, які використовують системний клас VPNService, і це має бути основною функцією таких програм. При цьому допущені до публікації VPN-додатки не повинні збирати особисті або конфіденційні дані без явної на те згоди користувача. Вони також не повинні проводити будь-які маніпуляції з трафіком або онлайн-рекламою, тобто впливати на монетизацію інших сервісів.

Google вже кілька років проводить планомірну роботу, спрямовану на виключення з Play Маркета додатків, які блокують рекламу в інших додатках - єдиним винятком є ​​мобільні браузери, нагадав ресурс The Register. Аналогічна політика проводиться і щодо розширень Google Chrome: з 2023 року браузер перейде на платформу Manifest Version 3, що обмежує можливості блокувальників реклами, а розширення, що існують, працювати перестануть.
За матеріалами: 3DNews
Ключові теги: Google
 

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