У Google Play перестануть допускати VPN-клієнти, що блокують рекламу

З 1 листопада в магазині програм Google Play почнуть діяти нові правила, згідно з якими для розміщення в каталозі не будуть допускатися програми VPN-сервісів, якщо ці програми блокують рекламу або якимось чином перешкоджають її роботі. Про це Google офіційно сповістила розробників.

Згідно з оновленою в липні 2022 року політикою для розробників, з 1 листопада створення безпечного тунелю для доступу до віддаленого сервера буде доступне лише для програм, які використовують системний клас VPNService, і це має бути основною функцією таких програм. При цьому допущені до публікації VPN-додатки не повинні збирати особисті або конфіденційні дані без явної на те згоди користувача. Вони також не повинні проводити будь-які маніпуляції з трафіком або онлайн-рекламою, тобто впливати на монетизацію інших сервісів.

Google вже кілька років проводить планомірну роботу, спрямовану на виключення з Play Маркета додатків, які блокують рекламу в інших додатках - єдиним винятком є ​​мобільні браузери, нагадав ресурс The Register. Аналогічна політика проводиться і щодо розширень Google Chrome: з 2023 року браузер перейде на платформу Manifest Version 3, що обмежує можливості блокувальників реклами, а розширення, що існують, працювати перестануть.