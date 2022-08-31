У січні 2023 року в Google Chrome перестануть працювати AdBlock та інші блокувальники реклами

У січні 2023 року в браузері Google Chrome перестануть працювати розширення, призначені для блокування реклами. На це вказує документ, призначений розробникам. У цей період вийде оновлення, яке додасть до браузера підтримки програмного інтерфейсу для розширень до версії Manifest Version 3, тоді як всі програми, що блокують рекламу, працюють на версії 2.

При цьому немає сенсу встановлювати розширення заздалегідь, вони просто перестануть функціонувати після оновлення. Поки що рішення немає, але розробники повідомляють, що вже працюють на тому, щоб вирішити проблему та готують нові версії блокувальників реклами.

При цьому творці альтернативних браузерів на движку Chrome обіцяють, що в їхніх додатках підтримка старої версії Manifest залишиться, так що можна буде використовувати їх замість Chrome.