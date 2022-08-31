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АНАЛІТИКА

Logitech розробляє аналог Steam Deck – можлива підтримка GeForce Now, Xbox Cloud Gaming та Steam

12:53 31.08.2022 |

Новини IT

Logitech розробляє аналог Steam Deck – можлива підтримка GeForce Now, Xbox Cloud Gaming та Steam

 

Раніше цього місяця Logitech оголосила, що спільно з Tencent працює над портативним ігровим комп'ютеро з підтримкою хмарних ігрових сервісів, включно з NVIDIA GeForce Now та Xbox Cloud Gaming.

Завдяки Еван Блассу тепер можна поглянути на пристрій. Відомо також, що гаджет має називатися G Gaming Handheld - саме це ім'я вказала компанія Logitech на новоствореному лендингу.

Ігрова консоль Logitech зовнішністю та компонуванням нагадує Steam Deck або Nintendo Switch Lite. З боків екрану розташовані джойстик, клавіші ABXY, кнопка «Додому» та спеціальна кнопка G.

На екрані видно кнопки Google Play Store, Xbox, GeForce Now, Steam, Chrome та YouTube. Піктограми можна розпізнати як піктограми профілю користувача, повідомлень, налаштувань та живлення.

Logitech G Gaming Handheld конкуруватиме не тільки з портативними консолями, але й зі смартфонами, що оснащені ігровими контролерами. У таких умовах конкурентоспроможність новинки сильно залежатиме від ціни.

Невідомо, яка ОС працюватиме на пристрої та яку апаратну платформу він отримає. Заявлена ​​орієнтація на хмарні послуги опосередковано говорить про не надто потужне «залізо».

За матеріалами: ITC.ua
 

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