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Штучний інтелект допоміг французькім податківцям заробити €10 млн
09:18 31.08.2022 |
У Франції податкова служба вирішила провести експеримент й використала штучний інтелект для пошуку незадекларованих приватних басейнів. Програма змогла знайти близько 20 тисяч таких басейнів і вже принесла до бюджету 10 мільйонів євро податків.
Згідно з французьким законодавством, будь-які зміни у нерухомості, зокрема додавання плавальних басейнів, необхідно декларувати. А це, своєю чергою, підвищує вартість нерухомості.
Google спільно із французькою консалтинговою компанією Capgemini розробили програму, яка може ідентифікувати басейни на аерофотознімках та звіряти їх із базами даних земельного кадастру.
Пілотний проєкт з виявлення незадекларованої нерухомості запустили у 2021 році у дев'яти департаментах Франції.
Податківці кажуть, що тепер планують поширити програму на всю країну.
За даними сайту Statista, 2020 року у Франції було понад 3,2 млн приватних басейнів, причому їхні продажі зросли ще до пандемії Covid.
А оскільки через коронавірус все більше людей працювали вдома, то сплеск встановлення басейнів в країні постійно зростав.
За даними газети Le Parisien, за середній басейн площею 30 кв. м необхідно сплатити 200 євро податку на рік.
Французькі податкові органи кажуть, що програмне забезпечення також допоможе у пошуку незадекларованих прибудов до будинків - внутрішніх двориків або альтанок, за які також необхідно сплачувати податок на нерухоме майно.
Влада розраховує, що технологія допоможе збільшити податкові надходження від будівництва приватних басейнів на 40 млн євро на рік.
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