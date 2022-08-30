AMD показала першу відеокарту Radeon RX 7000 з архітектурою RDNA3 — приріст швидкодії складе більш як 50% щодо RDNA2

Під час сьогоднішньої презентації з анонсом настільних процесорів Ryzen 7000 (Raphael) для платформи AM5 гендиректорка AMD доктор Ліза Су пролила трохи більше світла на наступне покоління ігрових відеокарт Radeon RX 7000 з новітньою графічною архітектурою RDNA3. Наприкінці презентації пані Су продемонструвала першу ігрову відеокарту нового покоління, назвавши її «дуже красивою».

Три ключові особливості Radeon RX 7000 - архітектура RDNA 3, чиплетна конструкція та техпроцес 5 нм. Раніше AMD вже встигла випробувати підхід з багаточиповими GPU у прискорювачах для дата-центрів лінійка Instinct MI200.

Як можна побачити з офіційного рендеру вище, дизайн витримано у чорній кольоровій гамі, подібно до серії Radeon RX 6950XT. Тизер не дозволяє побачити роз'єм живлення. Також поки неясно, яка саме модель показана на слайді, але зрозуміло, що це топова відеокарта, враховуючи її товщину.

На презентації доктор Ліза Су розповіла, що наразі Radeon 7000 тестується в лабораторіях AMD, і її продуктивність виглядає «абсолютно чудовою». Вона також підтвердила попередні заяви про те, що майбутня архітектура RDNA3 забезпечить приріст швидкодії більш як 50% на ват у порівнянні з нинішнім поколінням RDNA2.

Частиною шоу стала перша публічна демонстрація роботи нової відеокарти Radeon у парі з новим флагманським процесором Ryzen (7950X) - на тестовій системі з передсерійним зразком GPU RDNA3 запустили Lies of P з роздільною здатністю 4K та налаштуваннями графіки Ultra.

За попередніми даними, базисом майбутнього флагману серії Radeon RX 7000 стане GPU Navi 31 з 12 288 потоковими процесорами та буфером GDDR6 до 24 ГБ. Коли саме вийдуть перші ігрові моделі покоління RDNA3, поки неясно. AMD не називає конкретну дату, проте Ліза Су запевнила, що нова архітектура буде готова пізніше цього року.

Майбутні відеокарти серії Radeon RX 7000 конкуруватимуть з GeForce RTX 4000, які також мають вийти до кінця 2022 року. В AMD очікують, що нові відеокарти пожвавлять споживчий попит на ринку, який наразі стрімко летить донизу разом з ринком ПК. І як тут не згадати нещодавній прогноз AMD щодо зростання енергоспоживання відеокарт до 600-700 Вт до 2025 року. Нам ще треба дочекатися анонсів Radeon RX 7000 та GeForce RTX 4000, проте раніше майбутньому поколінню (якщо говорити про топові моделі) пророкували 400 Вт.