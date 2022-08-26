Фінансові новини
- |
- 26.08.22
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Google розробила нейромережевий алгоритм, який здатен суттєво покращувати якість нічних знімків
09:18 26.08.2022 |
Google Research презентували технологію зменшення шуму на зображенні, яка може суттєво покращити якість фотографії в умовах слабкого освітлення.
Інструмент під назвою RawNeRF (Raw Neural Radiance Fields) розроблений на базі штучного інтелекту. Він здатний реконструювати темну сцену з усуненням шумів, значно перевершуючи аналоги. Та найбільш дивовижним є те, технологія прибирає шуми з мінімальною втратою якості та набагато меншою кількістю видимих дефектів зображення, що виникають при стисненні знімка. Секрет нової технології в тому, що штучний інтелект навчається на необроблених даних зображення, а не на JPEG з постобробкою.
На відео, опублікованому членом команди Google Research Беном Мілденхоллом, видно, як RawNeRF прибирає шум та покращує знімок, зроблений при мінімальному освітленні.
Та це не всі переваги RawNeRF. Технологія здатна комбінувати зображення, зроблені з різних точок огляду камери, щоб реконструювати сцену та подивитися на неї під різними кутами.
Сцени реконструюються в лінійному колірному просторі HDR, який може опрацьовувати такі деталі, як зміна експозиції, використання показу тонів і зміна фокуса.
Технологія багато в чому є революційною і може принести Google чимало прибутку. Будь-яка камера, навіть найсучасніша, не може позбутися усіх шумів під час знімання в умовах поганого освітлення. Новий інструмент повністю змінює "правила гри", дозволяючи фотографам "бачити навіть в темряві".
Раніше повідомлялося, що Google створив Transframer - генеративну нейромережу, яка здатна генерувати короткі відео за єдиним зображенням
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Майбутнє після війни. Які шанси Зеленського
|NASAMS, безпілотники і ракети: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США
|Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд - Білий дім
|Україна в День Незалежності отримає грант $3 млрд від США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|Panasonic хоче побудувати у США ще один завод з виробництва акумуляторів для електромобілів – WSJ
|Mercedes-Benz хоче продати свій російський завод зі збирання авто – ЗМІ
|Google розробила нейромережевий алгоритм, який здатен суттєво покращувати якість нічних знімків
|Вчені знайшли матеріал із «пам'яттю» про власне минуле — його відкрили абсолютно випадково
|Starlink знизив вартість послуг для українців майже вдвічі
|Використання комп’ютера знижує ризик деменції, а перегляд телевізора підвищує її ймовірність – Дослідження
|У Китаї до 2030 року відмовляться від продажу авто з бензиновими та дизельними двигунами
Бізнес
|Оновлення YouTube TV дозволить користувачам переглядати чотири канали одночасно
|Кіберполіція у співпраці з monobank та «ПриватБанком» упіймала фішерів, які привласнили 10 мільйонів гривень з банківських карток українців
|Сім великих компаній розмістили у TSMC замовлення на 3-нм чіпи
|Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT
|Google Cloud відбилася від рекордної за інтенсивністю DDoS-атаки
|У Microsoft розповіли про пісню, яка «вбивала» ноутбуки - ще за часів Windows XP
|Як виступити на власному похороні. Вчені розробили нову технологію