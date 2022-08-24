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Оновлення YouTube TV дозволить користувачам переглядати чотири канали одночасно
11:14 24.08.2022 |
Команда стримінгового сервісу YouTube TV додасть нову функцію у фірмовий застосунок для Smart TV - так званий "мозаїчний режим". Вона дозволить користувачам платформи дивитися чотири канали одночасно. Про це керівники проєкту заявили під час закритої презентації нових функцій для своїх партнерів.
Функцію, ймовірно, будуть тестувати на телевізорах з операційною системою Android TV. З часом "мозаїчний режим" може з'явитися і на смарттелевізорах від Samsung і LG.
Інші нові функції, описані у презентації, включають оптимізацію роликів YouTube Shorts під час перегляду на великих екранах.
У звіті передбачається, що розробники інтерфейсу YouTube Shorts на смарттелевізорах можуть зрештою відмовитися від смуги прокручування, яка використовується для прокручування традиційних відео YouTube, а також запропонувати швидкий доступ до кнопок лайку та дизлайку.
Компанія вважає що зміна інтерфейсу допоможе Youtube виграти боротьбу в TikTok, який все активніше проникає у простір Smart TV (зараз TikTok доступний на платформах від Samsung, LG, Google та Amazon). У протистоянні з китайським додатком Google має одну суттєву перевагу - YouTube за замовчуванням встановлений на багатьох телевізорах, тоді як прихильникам TikTok доводиться встановлювати програму вручну.
Оновлення все ще перебуває на стадії розробки. У розмові з журналістами представник Google заявив, що лише одна функція з запланованих побачить світ "найближчими місяцями".
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