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АНАЛІТИКА

У Microsoft розповіли про пісню, яка «вбивала» ноутбуки - ще за часів Windows XP

09:28 19.08.2022 |

Новини IT

 

В офіційному блозі Microsoft з'явився пост, який розповідає про пісню, яка буквально «вбивала» ноутбуки» . Ця історія трапилася ще за часів Windows XP.

Якийсь великий виробник звернув увагу на те, що після відтворення кліпу Джанет Джексон "Rhythm Nation" ряд ноутбуків виходить з ладу - у них ламалися жорсткі диски. При цьому збоїв не тільки пристрій, на якому вмикався кліп, а й інші комп'ютери, що знаходяться у цьому приміщенні.

Як виявилося, причиною стали звукові частоти пісні, які входили в резонанс з деякими моделями жорстких дисків зі швидкістю 5400 об/хв. Виробник знайшов спосіб вирішити цю проблему, додавши у аудікодек кастомний фільтр, який «прибирав» небажані частоти, щоб захистити ноутбуки.

Трек «Rhythm Nation» є частиною четвертого студійного альбому Джанет Джексон Janet Jackson's Rhythm Nation 1814. Прем'єра кліпу, режисером якого виступив Домінік Сена , відбулася в 1989 році.
За матеріалами: GSMinfo
Ключові теги: Microsoft
 

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