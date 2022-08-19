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У Microsoft розповіли про пісню, яка «вбивала» ноутбуки - ще за часів Windows XP
09:28 19.08.2022 |
В офіційному блозі Microsoft з'явився пост, який розповідає про пісню, яка буквально «вбивала» ноутбуки» . Ця історія трапилася ще за часів Windows XP.
Якийсь великий виробник звернув увагу на те, що після відтворення кліпу Джанет Джексон "Rhythm Nation" ряд ноутбуків виходить з ладу - у них ламалися жорсткі диски. При цьому збоїв не тільки пристрій, на якому вмикався кліп, а й інші комп'ютери, що знаходяться у цьому приміщенні.
Як виявилося, причиною стали звукові частоти пісні, які входили в резонанс з деякими моделями жорстких дисків зі швидкістю 5400 об/хв. Виробник знайшов спосіб вирішити цю проблему, додавши у аудікодек кастомний фільтр, який «прибирав» небажані частоти, щоб захистити ноутбуки.
Трек «Rhythm Nation» є частиною четвертого студійного альбому Джанет Джексон Janet Jackson's Rhythm Nation 1814. Прем'єра кліпу, режисером якого виступив Домінік Сена , відбулася в 1989 році.
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