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АНАЛІТИКА

Європейська космічна агенція розглядає ракети SpaceX як заміну російським «Союзам»

17:24 12.08.2022 |

Новини IT

 

Як пише Reuters, Європейське космічне агентство (ЄКА) розглядає можливість використання ракет SpaceX замість російських "Союзів". Про це заявив генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер (Josef Aschbacher).

«Я сказав би, що є два з половиною варіанти, які ми обговорюємо. Одним із них SpaceX, це зрозуміло. Ще одним, мабуть, є Японія. Японія готується до першого запуску своєї ракети наступного покоління. Іншим варіантом може бути Індія», - заявив Йозеф Ашбахер.

За словами глави ЄКА, поки що вивчаються можливості щодо запуску космічних апаратів потенційними партнерами. «Ми, звичайно, маємо переконатися, що вони підходять. Це не виглядає, як застрибнути в автобус, що вирушає», - сказав він. Так, у ЄКА ретельно проаналізують технічну сумісність ракет-носіїв, перш ніж зробити комерційну пропозицію. Наприклад, щоб супутники не піддавалися додатковому вібраційному впливу під час запуску ракети. Водночас у ЄКА зазначили, що з усіх можливих кандидатів SpaceX - найбільш оперативний.
Ключові теги: SpaceX
 

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