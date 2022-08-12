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Європейська космічна агенція розглядає ракети SpaceX як заміну російським «Союзам»
17:24 12.08.2022 |
Як пише Reuters, Європейське космічне агентство (ЄКА) розглядає можливість використання ракет SpaceX замість російських "Союзів". Про це заявив генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер (Josef Aschbacher).
«Я сказав би, що є два з половиною варіанти, які ми обговорюємо. Одним із них SpaceX, це зрозуміло. Ще одним, мабуть, є Японія. Японія готується до першого запуску своєї ракети наступного покоління. Іншим варіантом може бути Індія», - заявив Йозеф Ашбахер.
За словами глави ЄКА, поки що вивчаються можливості щодо запуску космічних апаратів потенційними партнерами. «Ми, звичайно, маємо переконатися, що вони підходять. Це не виглядає, як застрибнути в автобус, що вирушає», - сказав він. Так, у ЄКА ретельно проаналізують технічну сумісність ракет-носіїв, перш ніж зробити комерційну пропозицію. Наприклад, щоб супутники не піддавалися додатковому вібраційному впливу під час запуску ракети. Водночас у ЄКА зазначили, що з усіх можливих кандидатів SpaceX - найбільш оперативний.
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