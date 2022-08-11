Космічні сили США залучили робоособак до патрулювання мису Канаверал

Представники Космічних сил США провели демонстрацію патрулювання території та виконання інших рутинних завдань як мінімум двома чотирилапими робоособаками (Q-UGV) моделі Vision 60. Охоронні моделі побудовані Ghost Robotics і продемонстровані на базі Космічних сил США на мисі Канаверал 27 та 28 липня.

Судячи з заяви Міністерства оборони США, підрозділ Space Launch Delta 45, який відповідає за всі космічні запуски з території Космічного центру Кеннеді та мису Канаверал загалом, використовуватиме робоособак для «оцінки пошкоджень та патрулювання місцевості для економії значної кількості людино-годин».

Відомо, що моделі Ghost Robotics Vision 60 можуть бути оснащеними великою кількістю оптичних та акустичних сенсорів, здатних служити «автоматизованими очима та вухами». Робособаки можуть працювати як в автономному режимі, так і керуватися людиною-оператором за допомогою пульта і навіть реагувати на голосові команди.

Примітно, що робособаки здатні додатково виконувати функції мініатюрних вузлів зв'язку та оснащені спеціальними антенами для швидкого розгортання мереж прийому передачі сигналів за межами вже існуючої інфраструктури зв'язку в місцях, де немає можливості встановити з'єднання.

Раніше подібні роботи тестувалися ВПС США для виконання завдань захисту периметра в рамках більш масштабних тестів системи управління боєм Advanced Battle Management System (ABMS) і застосовувалися для наведення зброї на цілі в режимі реального часу за допомогою супутників Starlink.

Чотириногі роботи Ghost Robotics здатні протистояти впливу води та погоди і при необхідності можуть пересуватися з вантажем під водою. Крім військового застосування такі роботи можуть бути задіяні у рятувальних операціях, для забезпечення громадської безпеки та контролю на виробництві.