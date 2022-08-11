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Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4

09:53 11.08.2022 |

Новини IT

Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4

 

Samsung анонсувала нове покоління складаних смартфонів Galaxy Z Fold4 та Galaxy Z Flip4. Новинки отримали низку покращень у порівнянні з пристроями попереднього покоління.


У Samsung Galaxy Z Fold4 покращили ергономіку, пристрій став на 3,1 мм коротшим. Тонші рамки дозволили інженерам зробити зовнішній дисплей на 2,7 мм ширшим і зі зручнішим співвідношенням сторін 23:9 (раніше було 24,5:9). У розкритому стані новинка на 2 мм ширша за попередника, але завдяки зменшеним рамкам дисплей збільшився в ширині на 3,1 мм. Новий апарат став тоншим - 6,3 мм у відкритому стані та 15,8 мм у закритому стані проти 6,4 та 16 мм раніше. Маса зменшилася на 8 г - до 263 р.

Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4

 

Діагональ основного дисплея залишилася незмінною (7,6 дюйма), але змінилося співвідношення сторін - тепер воно становить 6:5 (раніше 6.2:5). Область дисплея над камерою має збільшену щільність пікселів і тепер менш помітна.

Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4

 

Модель Samsung Galaxy Z Fold4 також може похвалитися покращеною камерою, запозиченою у Galaxy S22 та S22+. Вона оснащена головним 50-мегапіксельним модулем з більшим сенсором, здатним сприймати на 23% більше світла. Камера включає покращену оптичну та електронну стабілізацію. 10-мегапіксельний телефото модуль з OIS тепер забезпечує 3-кратне оптичне збільшення та 30-кратне цифрове збільшення.

Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4

 

Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4

 

Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4

 

Пристрій містить новий процесор Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативної пам'яті та від 256 ГБ до 1 ТБ вбудованої флешпам'яті. Новий складаний смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 вже доступний для попереднього замовлення за ціною від $1800 за конфігурацію з 12/256 ГБ пам'яті. Фактичні постачання стартують 26 серпня.

Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4

 

Компактна модель Samsung Galaxy Z Flip4 стала ще компактнішою завдяки новому тоншому шарніру, який забезпечує вужчий прозір і робить смартфон менш схильним до пошкоджень. Рамки складаного дисплея також були зменшені, а діагональ екрана залишилася колишньою - 6,7 дюйма.


Зовнішній AMOLED дисплей має діагональ 1,9 дюйма та роздільну здатність 260×512 пікселів, як і у Flip3, але Samsung розширила його функціональні можливості. Користувачам доступні безліч параметрів налаштування, включаючи панелі, що настроюються, і теми, які синхронізуються з основним користувальницьким інтерфейсом телефону. Є можливість відповідати на повідомлення з перетворенням мови на текст і смайликами прямо із зовнішнього екрана. Також додано нові віджети, які дозволяють набирати три улюблені контакти та керувати домашніми пристроями SmartThings, не відкриваючи телефон. Карти Samsung Pay також будуть видно прямо на маленькому екрані.

Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4

 

Конфігурація тепер включає процесор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 ГБ оперативної пам'яті та 128, 256 або 512 ГБ вбудованої пам'яті. Головна камера покращена, тепер вона містить 12-мегапіксельний основний модуль, доповнений оптичною системою стабілізації зображення. Надширококутний модуль не зазнав змін. Ще одним покращенням стало використання батареї збільшеної місткості - 3700 мАг проти 3300 мАг. Потужність заряджання також збільшена з 15 Вт до 25 Вт.

Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4

 

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 доступний для попереднього замовлення відсьогодні, а постачання розпочнеться з 26 серпня. Ціна стартової конфігурації складає $1000. Ціна в Україні починається із 39999 грн.

Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4
 

Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4

 

Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4
За матеріалами: itc.ua
Ключові теги: Samsung
 

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