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Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті
13:20 09.08.2022 |
Компанія Activision Blizzard опублікувала квартальний фінансовий звіт. Він свідчить, що через різке падіння продажів ПК та консолей знижуються й відповідні надходження, а мобільні ігри тепер приносять їй понад половину доходів.
Компанія King Digital Entertainment, відповідальна за випуск ігор Candy Crush, Farm Heroes, Bubble Witch та викуплена Activision Blizzard у 2016 році, є справжнім принтером грошей. Минулого кварталу вона принесла в скарбничку материнської компанії $685 млн, тоді як Activision і Blizzard заробили $600 млн і $296 млн відповідно.
Activision більше за інших заробила на ринку консолей - $360 млн. Ще $100 млн приніс ринок ПК, $135 млн склав дохід від мобільних платформ (більшу частину заробила гра Call of Duty Mobile).
На початку червня Blizzard випустила непопулярну, але прибуткову Diablo Immortal, яка вже зібрала понад $100 млн. Компанії вдалося заробити ще $229 млн на іграх для ПК, таких як World of Warcraft та Overwatch. Але на консолях компанія заробила лише $19 млн.
Якщо підсумувати ці показники, то дохід Activision Blizzard за минулий квартал від мобільних пристроїв становив понад половину сукупного доходу - 50,5% або $831 млн. Доходи від ігор для консолей та ПК за рік скоротилися майже вдвічі, впавши до $376 млн (23%) та $332 млн (20%) відповідно. Інші джерела доходу, насамперед прямі трансляції та кіберспортивні трансляції, становили близько 6% доходу компанії ($100 млн).
Як очікується, доходи від ігор для ПК та консолей зростуть пізніше цього року, коли на ринок вийдуть Overwatch 2, CoD Modern Warfare 2 та розширення Dragonflight для World of Warcraft.
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