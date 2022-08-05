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АНАЛІТИКА

Amazon купує виробника роботів-пилососів Roomba, компанію iRobot за $1,7 млрд

16:47 05.08.2022 |

Новини IT

 

Американський інтернет-гігант Amazon оголосив про придбання компанії iRobot, яка займається розробкою та виробництвом домашніх роботів-пилососів Roomba. Amazon сплатить $1,7 млрд із розрахунку $61 за акцію iRobot, при цьому поточний керівник компанії Колін Енгл збереже позицію CEO.

Покупка зробить Amazon великим гравцем на ринку роботів для домашнього використання, оскільки на основі напрацювань компанії (у тому числі операційної системи iRobot OS) можна створювати не тільки роботів для прибирання, а й системи охорони, допомоги по дому та інших справ.

Amazon вже працює в цьому напрямку, розробивши розумного домашнього робота Astro з камерами спостереження, багажником та вбудованою системою Alexa.


Компанія iRobot була заснована ще в 1990 році трьома вихідцями з Лабораторії штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту, які займалися розробкою роботів для космосу та військових. Першу модель з найпопулярнішої лінійки роботів-пилососів Roomba розробники представили 20 років тому, в 2002 році.

За матеріалами: itc.ua
 

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