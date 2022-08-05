Найпродуктивніші флагмани Android. У рейтингу AnTuTu змінилися лідери

Команда популярного бенчмарку AnTuTu опублікувала найсвіжіший рейтинг найпродуктивніших смартфонів на основі операційної системи Android на міжнародному ринку. Він помітно відрізняється від рейтингу, який складає AnTuTu в Китаї.

У липні рейтинг зазнав значних змін порівняно з червнем. Перші два місця захопили нові моделі на основі нової платформи Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 - Asus ROG Phone 6 Pro та Asus ZenFone 9. На третьому місці розташувався колишній лідер рейтингу Red Magic 7, але на ілюстрації там невірно вказано Qualcomm Snapdragon 8+ Gen замість справжньої Snapdragon 8 Gen 1.

Замикають десятку BlackShark 5 Pro, Vivo X80, Motorola Edge 30, Vivo X80, Xiaomi 12 Pro, Poco F4 GT, Redmi K50 Gaming.

Статистику зібрано в період з 1 по 31 липня 2022 року. У рейтингу AnTuTu використовуються середні, а не найвищі результати. Для кожного смартфона враховувалися результати щонайменше 1000 тестів - моделі з меншою кількістю тестів до рейтингу не потрапляють.