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АНАЛІТИКА

Blue Origin виконала шостий суборбітальний політ із космічними туристами

10:00 05.08.2022 |

Новини IT

 

Американська ракета New Shepard у четвер здійснила успішний комерційний суборбітальний політ із шістьма туристами на борту, повідомила аерокосмічна компанія-розробник Blue Origin.

Запуск багаторазової ракети New Shepard у межах місії NS-22 було здійснено о 10:56 за часом Східного узбережжя США зі стартового майданчика Corn Ranch біля міста Ван-Горн на заході штату Техас.

До складу екіпажу входили шестеро людей: Кобі Коттон, співзасновник YouTube-каналу Dude Perfect, єгиптянка Сара Сабрі, засновниця Deep Space Initiative, Маріо Феррейра, португальський підприємець, британо-американська дослідниця Ванесса О'Браєн та американські бізнесмени Клінт Келлі та Стів Янг.

Політ тривав орієнтовно 10 хвилин. Після вертикального розгону тривалістю 110 секунд від носія відокремився апарат, що спускається, який продовжив за інерцією набирати висоту до приблизно 107 км, тобто трохи вище лінії Кармана.

Лінія Кармана - висота над рівнем моря, яка умовно вважається як межа між атмосферою Землі та космосом. Відповідно до визначення Міжнародної авіаційної федерації (ФАІ), лінія розташовується на висоті 100 км. Через це пасажири капсули можуть претендувати на звання астронавта, не роблячи при цьому орбітального польоту.

Загалом капсула з космічними туристами пробула на найвищій точці польоту близько трьох хвилин. Потім після зниження вона з використанням парашутної системи здійснила м'яку посадку. Це вже шостий комерційний політ ракети із туристами.

Багаторазова система New Shepard, створена для комерційних туристичних польотів на межу космосу, складається з одноступінчастої 18-метрової ракети-носія і капсули, що спускається, призначеної для шести осіб. Вона оснащена системою аварійного порятунку та парашутами.

Голова Blue Origin мільярдер Джефф Безос, який є також засновником компанії Amazon, сам особисто одним із перших злітав кораблем New Shepard у суборбітальний політ 20 липня минулого року. Систему, розробку якої було розпочато у 2006 році, названо на честь Алана Шепарда - першого американського астронавта, який здійснив суборбітальний політ 5 травня 1961 року.

Вартість польоту для космічних туристів на New Shepard наразі оцінюють у $500 тис.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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