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Час, проведений за комп'ютерними іграми, не впливає на здоров'я - дослідження
21:26 29.07.2022 |
Масштабне дослідження за участю 39 тисяч любителів відеоігор виявило, що кількість часу, проведеного за грою, практично не впливає на фізичне й психічне здоров'я.
Щоб зміна самопочуття стала помітною, середньому гравцю довелося б грати на 10 годин на день більше, ніж зазвичай, стверджують вчені. Для самопочуття, як виявилося, значно важливіші причини, що спонукають до гри, ніж сама гра.
Це вимірювали за допомогою запитань про задоволеність життям та рівень емоцій - радості, смутку, гніву й розчарування.
Нові висновки вчених суперечать результатам дослідження 2020 року, яке провели фахівці того ж відділу Оксфордського інституту інтернету, але за участю значно меншої групи гравців.
Їхнє дослідження показало, що ті, хто проводив за грою більше часу, почувалися щасливішими.
"Здоровий глузд підказує: якщо у вас більше вільного часу для комп'ютерних ігор, то ви, ймовірно, щасливіша людина", - каже професор Ендрю Пшибильський, що брав участь в обох дослідженнях.
"Але всупереч тому, що ми думаємо про користь чи шкоду ігор, в останньому дослідженні ми виявили досить переконливі докази того, що кількість часу, проведеного за грою, не впливає на зміни самопочуття, - пояснює він. - Якщо гравці грали тому, що хотіли, а не тому, що їм здавалося, що так треба, вони зазвичай почувалися краще".
Для нового дослідження технологічні компанії, зокрема, Sony, Microsoft та Nintendo, надали - за згодою гравців - дані за шість тижнів про такі ігри:
* Animal Crossing
* Apex Legends
* Eve Online
* Forza Horizon 4
* Gran Turismo Sport
* The Crew 2
За цей час лише один гравець вибув із дослідження.
Результати опубліковані в журналі Royal Society Open Science.
Психічне здоров'я
У Китаї, наприклад, дітям дозволяють грати лише одну годину на день по п'ятницях, суботах та неділях.
Але багато геймерів у всьому світі стверджують, що ігри сприяють їхньому психічному здоров'ю.
Майк Дейлі, розробник ігор Lemmings та Grand Theft Auto, каже, що у різних випадках ігри допомагають по-різному.
"Я не певен, що це можна виміряти одним лише психічним добробутом, - каже він. - Тут важливий баланс. Проводити 24 години на добу за грою - це погано, але проводити 24 години на добу за їжею чи тренуваннями - це теж недобре".
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