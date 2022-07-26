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Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними
Єврокомісія намагається розробити вимоги до учасників регіонального ринку тягових батарей для електромобілів, які б зобов'язували їх до певної дати забезпечити використання конкретної частки сировини, що отримується з вторинної переробки. Південнокорейські виробники акумуляторів переконані, що вимоги, що розглядаються законопроектом, далекі від реалістичних і розумних.
Як пояснює видання Business Korea, існуючий варіант законопроекту вимагає від виробників батарей з 2030 року використовувати у своїй діяльності на території Євросоюзу не менше 12% кобальту, 4% літію та 4% нікелю, які отримують метод вторинної переробки сировини. З 2035 року показники будуть збільшені до 20% для кобальту, 10% для літію та 12% для нікелю. Південнокорейські виробники вважають, що цілі далекі від реальності.
LG Energy Solution має у своєму розпорядженні велике підприємство в Польщі, у Samsung SDI і SK On є підприємства з випуску літієвих акумуляторів в Угорщині. Як вважають представники галузі, за поточних темпів міграції на електромобілі вимоги європейської влади до організації вторинної переробки будуть важкоздійсненними. На ринку просто не виявиться потрібної кількості тягових акумуляторів, що відслужили своє, і заради виконання вимог закону компаніям довелося б пускати в переробку частину абсолютно нових акумуляторів. У такому вигляді законопроект значно збільшив витрати учасників європейського ринку, як резюмують експерти.
На щастя, автори ініціативи готові проводити консультації з корейськими та іншими виробниками тягових батарей, щоби коригувати вимоги законопроекту у бік більш реалістичних. Остаточну редакцію документу буде вироблено до початку наступного року, коли планується винести законопроект на обговорення до Європарламенту. У нинішньому вигляді вимоги європейської влади дають фору компанії Northvolt, яка відстає від корейських конкурентів за обсягами виробництва батарей, але випереджає їх у вторинній переробці. Звучать у ЄС і голоси, які закликають віддавати перевагу продукції компаній місцевого походження, що явно не буде вигідно корейським постачальникам.
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