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Meta запускає безкоштовне навчання для українського бізнесу
17:19 25.07.2022 |
Компанія Meta та проект Дія.Бізнес запускають навчальний центр для малого та середнього бізнесу України.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Підприємцям безоплатно доступні тренінги й курси від компанії на платформах Meta Blueprint і Meta Boost. Кожен зможе пройти навчання з маркетингу, SMM, створення контенту", - написав міністр.
Крім цього, усі програми доступні українською мовою.
Також Meta планує виділити 1,5 млн дол на рекламні кампанії українського бізнесу.
"Це вагома підтримка для розвитку та просування продуктів і послуг наших підприємців", - зазначив Федоров.
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