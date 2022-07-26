Meta запускає безкоштовне навчання для українського бізнесу

Компанія Meta та проект Дія.Бізнес запускають навчальний центр для малого та середнього бізнесу України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Підприємцям безоплатно доступні тренінги й курси від компанії на платформах Meta Blueprint і Meta Boost. Кожен зможе пройти навчання з маркетингу, SMM, створення контенту", - написав міністр.

Крім цього, усі програми доступні українською мовою.

Також Meta планує виділити 1,5 млн дол на рекламні кампанії українського бізнесу.

"Це вагома підтримка для розвитку та просування продуктів і послуг наших підприємців", - зазначив Федоров.