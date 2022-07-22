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Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг — смартфонов, которые заряжаются быстрее всего
08:48 22.07.2022 |
Рейтинг отражает время, необходимое для зарядки телефона с 5% до 100%. То есть, чем выше позиция в списке, тем меньше время зарядки. В рейтинг попали смартфоны, которые оснащены решениями для быстрой зарядки мощностью 120 Вт или выше.
Лидером стал новейший iQoo 10 Pro - первый в мире смартфон с 200-ваттной зарядкой, дебютировавший пару дней назад. Как отмечают эксперты AnTuTu, именно этот смартфон установил «эталон» рейтинга - всего 10 минут для полной зарядки. По результатам тестирования новинка показала зарядку с 5% до 100% за 9 минут и 48 секунд.
Лидер значительно опережает остальных участников рейтинга. Так, находящиеся на втором месте iQoo 9 Pro и Black Shark 5 заряжаются за 14 минут и 51 секунду, а также за 14 минут и 53 секунды соответственно.
Рейтинг замыкают iQoo 7 (14 минут 55 секунд), Red Magic 7S Pro (15 минут 28 секунд), Red Magic 7 Pro Transparent Edition (16 минут 47 секунд), Realme GT Neo3 (16 минут 56 секунд), Nubia Z30 Pro (17 минут 41 секунда), Red Magic 7 Transparent Edition (18 минут 26 секунд) и Xiaomi 12S Pro (19 минут 47 секунд).
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