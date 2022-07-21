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АНАЛІТИКА

Професійна соцмережа LinkedIn запустила україномовну версію

15:19 21.07.2022 |

Новини IT

 

Соціальна мережа LinkedIn відтепер доступна українською. Вона з'явилась у переліку мов у налаштуваннях.

На це звернули увагу користувачі соцмережі, передає ain.ua.

Для того, щоб змінити мову на українську у десктопній версії, натисніть на іконку власного профілю у правому верхньому кутку та оберіть Language. У переліку можна буде вибрати українську.

Професійна соцмережа LinkedIn запустила україномовну версію

 

Мобільна версія LinkedIn оновиться автоматично, якщо мова вашого телефону - українська. Якщо мова у застосунку не змінилася, потрібно його перевстановити.

Водночас, як пише видання, попри такий мовний крок і той факт, що формально LinkedIn пішов з РФ, у квітні користувачі помітили, що соцмережа блокує акаунти та пости, які висвітлюють злочини РФ проти України та закликають підтримувати ЗСУ донатами. Водночас росіянам публікувати символіку, що прирівнюється світом до сучасної свастики, LinkedIn не забороняла.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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