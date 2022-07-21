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Потужну і дуже точну лазерну зброю успішно випробували у Великій Британії
09:10 21.07.2022 |
Dragonfire, британська програма Laser Directed Energy Programme (LDEW), яка ведеться виробником ракетних систем MBDA, успішно розпочала серію випробувань точності та потужності нової лазерної зброї. Це спільний проект Міністерства промисловості та Міністерства оборони Великобританії, MBDA, Leonardo, QinetiQ та Dstl.
Перше з цих випробувань за малої потужності довело, що система може успішно відстежувати повітряні та морські цілі з винятково високою точністю. Цей успіх проклав шлях до наступного етапу випробувань, які стануть першими для британської промисловості під час проведення випробувань статичного лазера високої потужності за збереження точності прицілювання. Наступним кроком буде об'єднання результатів цих двох випробувань, що поєднують нещодавно доведену точність стеження та потужний лазер, шляхом ураження цілей у практично сценаріях.
"Успіх цих випробувань - ключовий крок у розробці суверенної лазерної зброї спрямованої дії. Це кульмінація великої напруженої роботи як галузевих команд, так і команд DSTL щодо подолання збоїв через COVID та технічні проблеми, пов'язані з використанням унікальних інновацій у Dragonfire, які перевіряють самі межі того, що фізично можливо в галузі лазерної зброї".
Кріс Аллам, керуючий директор MBDA UK
Основним завданням системи LDEW є безпечне керування та фокусування високої потужності лазера у надзвичайно точній точці на великій відстані. Випробування стеження було чудовим випробуванням спільної роботи компонентів системи стеження Dragonfire. У цьому випробуванні використовувався малопотужний лазер QinetiQ, спрямовувач променя Leonardo та технологія обробки та управління зображеннями MBDA для забезпечення точності наведення та відстеження, яка буде потрібна для завдання пошкодження, коли буде використовуватися потужний лазер.
Інші підсистеми, включаючи C2, систему керування ефекторами (EMS) та «грубе» відстеження - напрям лазера на ціль - також були перевірені під час випробувань.
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