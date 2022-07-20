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АНАЛІТИКА

Google тестуватиме окуляри з доповненою реальністю на вулицях

16:08 20.07.2022 |

Новини IT

 

Компанія Google заявила про проведення тестування прототипів окулярів із доповненої реальністю в громадських місцях.

Про це повідомляє CNBC.

Деякі прототипи матимуть вигляд звичайних окулярів і будуть оснащені мікрофонами та камерами, а також прозорими дисплеями.

Пристрій має світлодіодне підсвічування, яке вмикається, коли окуляри записують дані зображення.

У Google заявляють, що окуляри не записуватимуть відео чи зніматимуть фотографії, щоб користувачі могли їх зберігати та переглядати пізніше, але вони можуть використовувати дані зображення для виконання таких функцій, як ідентифікація об'єктів або показ напрямку дороги.

Нові окуляри поки ще не є офіційним продуктом компанії й недоступні для громадськості, але Google хоче протестувати такі додатки, як переклад у реальному часі або показ напрямку дороги користувачам у лінзах окулярів, особливо в таких місцях, як жваві перехрестя.
Доповнена реальність накладає створені комп'ютером зображення на реальний світ, на відміну від віртуальної реальності, яка повністю занурює користувача в штучний світ або "метавсесвіт".
За матеріалами: Економічна правда
 

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