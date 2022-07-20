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АНАЛІТИКА

Велика Британія створить найбільшу у світі магістраль для дронів

16:50 19.07.2022 |

Новини IT, Транспорт

Велика Британія створить найбільшу у світі магістраль для дронів

 

Уряд Великої Британії планує протягом наступних двох років побудувати найбільшу у світі автоматизовану магістраль для руху безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє BBC.

Йдеться про проєкт Skyway вартістю 12 мільйонів фунтів стерлінгів, який передбачає створення смуги руху для дронів завдовжки 264 кілометри, що сполучатиме такі міста, як Ридінґ, Оксфорд, Мілтон-Кейнс, Кембридж, Ковентрі й Рагбі.

Велика Британія створить найбільшу у світі магістраль для дронів

 

Для організації магістралі будуть встановлені наземні датчики, які в режимі реального часу збиратимуть дані про місцеперебування дронів у повітрі. Ці дані передаватимуться в диспетчерський пункт, що стежитиме за безпекою повітряного руху.

Як зазначив міністр бізнесу Великої Британії Квасі Квартенг, магістраль може використовуватися для швидшого доправлення поштових посилок і ліків. Планується, що безпілотників залучатимуть для таких операцій у Шотландії.

Усього британський уряд планує витратити понад 105 мільйонів фунтів стерлінгів на "інтегровані авіаційні системи й нові транспортні технології", до яких входять і безпілотні літальні апарати.

До реалізації проєкту Skyway залучені зокрема британський поштовий оператор ВР і Національна служба охорони здоров'я.
За матеріалами: Європейська правда
 

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