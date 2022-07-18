Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На ноутбуках Lenovo може бути вірус, який не знищує навіть повторна інсталяція ОС

13:22 18.07.2022 |

Новини IT

 

Інженери ESET розповіли про вразливості, які дозволяють отримати доступ до портативних комп'ютерів Lenovo. Про це повідомляє видання ArsTechnica.

Фахівці відзначили, що знайдені вразливості CVE-2022-1890, CVE-2022-1891 та CVE-2022-1892 загрожують безпеці користувачів комп'ютерів Lenovo. Під загрозою злому опинилися понад 70 моделей ноутбуків бренду. Системні діри можна використовувати для встановлення вірусного програмного забезпечення, яке практично неможливо видалити.

У звіті йдеться, що проблема стосується інтерфейсу UEFI - програмного забезпечення, яке пов'язує прошивку пристрою комп'ютера з його операційною системою. Оскільки UEFI знаходиться у флеш-чіпі на материнській платі, зараження важко виявити та видалити. Звичайні заходи, такі як очищення жорсткого диска та переустановка ОС, не допомагають.

"Ці вразливості можуть бути використані для виконання довільного коду на ранніх етапах завантаження платформи, що може дозволити зловмисникам відключити деякі важливі функції безпеки", - зазначили фахівці ESET. Проблема стосуватися багатьох популярних пристроїв серії, включаючи лінійки Yoga, ThinkBook та IdeaPad. Виробник вже відреагував на появу вразливостей - програмісти компанії розробили та опублікували на своєму сайті патчі, що усувають проблему.
За матеріалами: gsminfo.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,4173
  0,1419
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5205  0,31 0,84 37,4155  0,29 0,77
EUR 36,5468  0,18 0,49 37,6045  0,16 0,43

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес