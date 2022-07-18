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Virgin Galactic побудує завод зі складання космічних кораблів в Аризоні
10:20 18.07.2022 |
Приватна аерокосмічна компанія Virgin Galactic оголосила про те, що для виробництва нових космольотів класу Delta буде збудовано завод у передмісті Фінікса, штат Арізона. На цьому підприємстві збиратиметься до шести космольотів щорічно, а його експлуатація розпочнеться до кінця 2023 року.
"Наш завод зі збирання космічних кораблів відіграє ключову роль для прискорення організації флоту космольотів Delta, а також дозволить швидко наростити кількість польотів, що сприятиме зростанню виручки", - прокоментував це питання генеральний директор Virgin Galactic Майкл Колглазі (Michael Colglazier).
Кінцева мета Virgin Galactic полягає в тому, щоб щорічно проводити до 400 суборбітальних польотів, для чого будуть використовуватися два нові літаки-носія та парк космольотів Delta. Очікується, що нові літаки почнуть експлуатуватися у 2025 році, а космолоти Delta будуть готові до польотів із пасажирами у 2026 році.
Оголошення про будівництво власного заводу зі складання космольотів було зроблено через кілька днів після перших роковин першого суборбітального польоту Virgin Galactic з екіпажем на борту. Туристичний політ, у рамках якого одним із членів екіпажу став власник Virgin Galactic Річард Бренсон (Richard Branson), відбувся 11 липня 2021 року. Під час реалізації місії використовувався космоліт VSS Unity, який запускався з борту літака-носія VMS Eve, а весь політ зайняв близько 14 хвилин.
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