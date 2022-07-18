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АНАЛІТИКА

Топова відеокарта Intel нового покоління за потужністю може зрівнятися лише з GeForce RTX 3060 Ti

08:43 18.07.2022 |

Новини IT

 

Повторний вихід Intel ринку споживчих відеокарт виявився зовсім не таким, яким його бачили аналітики, експерти і самі користувачі.

Багато хто розраховував на загострення конкуренції і на потужні моделі, а за фактом - дуже затягнуті терміни, зниження вартості 3D-прискорювачів саме по собі, а не через прихід Intel, і, мабуть, головне - ніяких потужних моделей. Якщо ще на початку року прогнозувався випуск 3D-карти Intel, яка здатна боротися з GeForce RTX 3070 (або навіть RTX 3070 Ti), то зараз про неї можна забути. Офіційний представник компанії заявив, що такої моделі у рамках сімейства Arc взагалі не існувало.

«Незважаючи на деякі чутки, що вказують на протилежне, Intel Arc A780 немає і A780 ніколи не планувалася. Давайте просто припинимо цю суперечку», - написав Райан Шрут (Ryan Shrout), який відповідає за маркетинг 3D-прискорювачів Intel.

Топова відеокарта Intel нового покоління за потужністю може зрівнятися лише з GeForce RTX 3060 Ti

 

Вважалося, що саме Intel Arc A780, побудована на повнофункціональному GPU ACM-G10, дасть бій GeForce RTX 3070, оскільки відповідно до уявлень самої Intel, що стоять на щабель нижче за моделі Arc A770 і Arc A750 - це конкуренти GeForce RTX 3060 і GeForce RTX 3060 Ti. Виходить, що Intel поки так і не змогла створити графічний процесор, який дорівнював би за продуктивністю не найпередовішому Nvidia GA104. Адже на підході вже відеокарти GeForce RTX 40, куди потужніші. Чим Intel відповість на них? І коли?
За матеріалами: videocardz.com
 

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