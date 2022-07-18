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Ціни на біткоін-майнери обвалилися до дворічного мінімуму
09:38 18.07.2022 |
Вартість пристроїв для видобутку біткоїну в перерахунку на хешрейт, що генерується, знизилася до рівнів грудня 2020 року.
За даними сервісу Hashrate Index від Luxor Mining, ціна флагманських ASIC-майнерів (енергоефективність від 38 J/TH та вище) становить близько $41 за 1 TH потужності.
CoinDesk з посиланням на власне джерело в галузі повідомляє, що Antminer S19 і S19 Pro, що потрапляють до цієї категорії, від Bitmain продають за ставками $20-$23 за TH.
У цьому ціновому діапазоні реалізують моделі топової лінійки Whatsminer M30 від MicroBTC.
Згідно з джерелом видання, тиск на ринок чинило банкрутство Celsius Mining разом із материнською компанією. У червні майнінговий підрозділ Celsius Network продав з аукціону 6000 майнерів за ціною $28/TH. Другий транш обладнання 5000 одиниць фірма реалізувала вже по $22/TH.
У 2021 році Celsius Network сумарно інвестувала в майнінг у Північній Америці $500 млн. У листопаді CEO компанії Алекс Машинський заявив, що парк налічує 22 000 ASIC-пристроїв, переважно Antminer S19.
«Оскільки на ринку з'являться нові пристрої, ми очікуємо, що ціни для наступного покоління знизяться ще на $1-$2/TH. Є низка майнінгових компаній, яким доведеться ліквідувати частину свого флоту, що чинитиме додатковий тиск на вартість ASIC-майнерів», - прогнозує операційний директор Luxor Ітан Віра.
За його словами, ціни на майнери, що падають, можуть відчути певну підтримку на позначках $18-$20/TH. На цьому рівні зараз спостерігається "вал заявок" на купівлю, зазначив Віра.
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