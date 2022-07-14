Новая причина для дефицита чипов — производители столкнутся с тотальной нехваткой охлаждающей жидкости для травления

Логистические и геополитические барьеры на пути сырья и товаров для производства полупроводников значительно усиливают опасность дефицита чипов, но ими перечень возможных препятствий не ограничивается. Его не ограничивают даже землетрясения, наводнения и засухи, а также пожары и человеческий фактор. Если всё перечисленное не помогает создать дефицит в поставках, в ход идёт тяжёлое вооружение - борьба за экологию.

В начале марта этого года по решению суда в бельгийском городе Цвиндрехте (Zwijndrecht) был остановлен завод компании 3M, который производил 80 % мирового объёма жидкостей для охлаждения кремниевых пластин во время травления. Без этих жидкостей - 3M Fluorinert и 3M Novec - выпускать чипы невозможно. Компания 3M ещё в 2020 году получила предписание властей устранить или сократить получающиеся при производстве жидкостей такие вещества, как перфторалкильные и полифторалкильные соединения (PFAS, известные как «вечные химикаты»). Также компанию обязали выделить $167 млн на очистку территории.

Вместо значительной модернизации производства завод снизил объёмы до предписанных постановлением и начал судебную тяжбу с властями, надеясь вернуть производство к прежнему уровню. К марту компания 3M проиграла суды и вынуждена была закрыть предприятие до устранения всех замечаний по вредному производству. Вероятно, расчёт строился на том, что мировой дефицит полупроводников заставит власти быть сговорчивее. Этого не произошло, и производители полупроводников начали искать альтернативу поставкам охлаждающих жидкостей.

Как сообщают аналитики компании Resilinc, вероятно, у компаний-производителей микросхем накопленных запасов охлаждающей жидкости осталось на производство в течение от одного до трёх месяцев. Некоторые из них уже рассказали о том, как они намерены бороться с дефицитом. Например, Samsung и SK hynix трудятся над диверсификацией поставок. Компания TSMC, напротив, не видит для себя никаких последствий от остановки завода 3M. Тем не менее, Resilinc отмечает, что рост цен на это сырьё начался до эпопеи с закрытием бельгийского завода просто потому, что спрос на сырьё для выпуска полупроводников стабильно растёт и это данность, с которой придётся считаться. Иначе говоря, альтернативы всё равно придётся искать и дешевле они точно не будут, хотя в кратковременной перспективе дефицит может даже не ощущаться.

Впрочем, как оставшиеся 20 % производства жидкостей для охлаждения пластин при травлении будут покрывать её тотальную нехватку, остаётся только догадываться. Из этого объёма половину сырья выпускает завод 3M в США, а оставшуюся часть бельгийская компания Solvay производит в Италии.