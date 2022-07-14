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Google подала судебный иск, намереваясь навсегда лишить владельцев Tinder доступа к своему магазину приложений
09:13 14.07.2022 |
Google подала иск в ответ на инициированную Match Group в мае судебную тяжбу - владелец популярных приложений для знакомств Tinder и Our Time обвинил владельца маркетплейса в монополистской биллинговой политике. Как известно, Google и Apple крайне негативно относятся к инициативам осуществлять денежные транзакции в обход их собственных платёжных систем. Google частично изменила политику, одновременно готовясь к ответным шагам.
В понедельник Google подала иск против Match Group, заявляя, что компания не хочет платить за использование маркетплейса, в котором Google взимает 15 % комиссию на первый миллион долларов в год с разработчиков из США (после достижения этой суммы продаж комиссия обычно растёт).
По мнению Google, это ставит Match Group в более выгодное положение в сравнении с другими разработчиками приложений, которые «соблюдают свои договорённости и выплачивают Google компенсацию добровольно за преимущества, которые они получают».
Google, в свою очередь, требует с Match Group денежной компенсации, а также просит суд принять решение, позволяющее навсегда лишить владельца сервисов для знакомств доступа к своему магазину приложений.
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