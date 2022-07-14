Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google подала судебный иск, намереваясь навсегда лишить владельцев Tinder доступа к своему магазину приложений

09:13 14.07.2022 |

Новини IT

 

Google, против которой относительно недавно был подан иск компанией Match Group, владеющей популярными приложениями для знакомств, теперь предприняла встречную правовую атаку с весьма жёсткими требованиями. Техногигант обвиняет Match Group в недобросовестных действиях и нарушении договора с провоцированием судебного разбирательства, касающегося политики Google Play.

Google подала иск в ответ на инициированную Match Group в мае судебную тяжбу - владелец популярных приложений для знакомств Tinder и Our Time обвинил владельца маркетплейса в монополистской биллинговой политике. Как известно, Google и Apple крайне негативно относятся к инициативам осуществлять денежные транзакции в обход их собственных платёжных систем. Google частично изменила политику, одновременно готовясь к ответным шагам.

В понедельник Google подала иск против Match Group, заявляя, что компания не хочет платить за использование маркетплейса, в котором Google взимает 15 % комиссию на первый миллион долларов в год с разработчиков из США (после достижения этой суммы продаж комиссия обычно растёт).

По мнению Google, это ставит Match Group в более выгодное положение в сравнении с другими разработчиками приложений, которые «соблюдают свои договорённости и выплачивают Google компенсацию добровольно за преимущества, которые они получают».

Google, в свою очередь, требует с Match Group денежной компенсации, а также просит суд принять решение, позволяющее навсегда лишить владельца сервисов для знакомств доступа к своему магазину приложений.
За матеріалами: 3DNews
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,4494
  0,0819
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9792  0,31 0,83 37,8364  0,09 0,23
EUR 36,9352  0,19 0,51 37,8924  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес