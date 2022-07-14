Google подала судебный иск, намереваясь навсегда лишить владельцев Tinder доступа к своему магазину приложений

Google, против которой относительно недавно был подан иск компанией Match Group, владеющей популярными приложениями для знакомств, теперь предприняла встречную правовую атаку с весьма жёсткими требованиями. Техногигант обвиняет Match Group в недобросовестных действиях и нарушении договора с провоцированием судебного разбирательства, касающегося политики Google Play.

Google подала иск в ответ на инициированную Match Group в мае судебную тяжбу - владелец популярных приложений для знакомств Tinder и Our Time обвинил владельца маркетплейса в монополистской биллинговой политике. Как известно, Google и Apple крайне негативно относятся к инициативам осуществлять денежные транзакции в обход их собственных платёжных систем. Google частично изменила политику, одновременно готовясь к ответным шагам.

В понедельник Google подала иск против Match Group, заявляя, что компания не хочет платить за использование маркетплейса, в котором Google взимает 15 % комиссию на первый миллион долларов в год с разработчиков из США (после достижения этой суммы продаж комиссия обычно растёт).

По мнению Google, это ставит Match Group в более выгодное положение в сравнении с другими разработчиками приложений, которые «соблюдают свои договорённости и выплачивают Google компенсацию добровольно за преимущества, которые они получают».

Google, в свою очередь, требует с Match Group денежной компенсации, а также просит суд принять решение, позволяющее навсегда лишить владельца сервисов для знакомств доступа к своему магазину приложений.