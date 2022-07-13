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АНАЛІТИКА

Bosch вложит €3 млрд в разработку и производство чипов до 2026 года

21:30 13.07.2022 |

Новини IT

 

Технологическая группа Bosch объявила о намерении к 2026 году инвестировать в производство чипов €3 млрд. В программу будут включены создание двух новых центров по разработке и расширение дрезденского завода по производству полупроводниковых пластин.

Инвестиции для новых предприятий Bosch собирается привлечь от целевой программы «Важные проекты общеевропейских интересов» (IPCEI) - в компании надеются упрочить европейские позиции на мировом рынке производства микросхем, где пока доминируют игроки из Азии и США. В прошлом году Bosch запустила производство в Дрездене - завод обошёлся в €1 млрд и стал рекордной инвестицией для компании, которая получила возможность заявить о себе на активно развивающемся рынке чипов для электромобилей и беспилотных машин, что особенно актуально в условиях глобального дефицита полупроводников.

Новые центры разработки в Ройтлингене и Дрездене получат финансирование на общую сумму €170 млн, а ещё €250 млн пойдут на расширение дрезденской производственной площадки. Гендиректор Bosch Штефан Хартунг (Stefan Hartung) заявил, что судьбу остальных средств ещё предстоит решить. Он также сообщил, что проблемы с поставками компонентов сохранятся минимум на ближайшие месяцы - их не помогает преодолеть даже инфляция, из-за которой упал спрос на потребительские товары.

Господин Хартунг рассказал, что в процессе производства чипы Bosch приходится перевозить из Германии в Малайзию и обратно, а значит, любые проблемы с логистикой способны отодвинуть сроки поставки заказов на несколько недель. По его словам, по отдельным направлениям спрос упадёт настолько, что можно будет делать заказы любых объёмов в любое время, но останутся и те, в которых производственные мощности выросли незначительно, а спрос по-прежнему остался высоким.
За матеріалами: 3DNews
 

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