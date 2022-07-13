Twitter подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его купить соцсеть за $44 млрд

Компания Twitter, от покупки активов которой в пятницу публично отказался Илон Маск (Elon Musk), вчера подала иск в арбитражный суд Делавэра, в котором призывает органы правосудия принудить миллиардера выполнить взятые на себя в апреле обязательства, а именно - купить активы Twitter по цене $54,20 за акцию. Слушание по делу начнётся в сентябре этого года.

Юристы Twitter в тексте судебного иска, как отмечает Bloomberg, выражают недовольство уверенностью Илона Маска в способности в одностороннем порядке расторгнуть сделку, нарушая деятельность компании и обесценивая её капитализацию, фактически «отправляя на помойку», и при этом оставаться безнаказанным. По мнению истца, принуждение Маска к выполнению своих первоначальных обязательств могло бы послужить уроком для миллиардера и предотвратить его дальнейшие действия подобного характера.

Сторона обвинения настаивает на том, чтобы дело слушалось в ускоренном порядке в сентябре текущего года. С момента появления информации о намерениях Маска отказаться от покупки Twitter курс акций компании только за первые сутки упал на 12 %, а всего с начала года они растеряли в цене 21 %. Напомним, что Илон Маск свои аргументы строит не только на отсутствии достоверной информации о доле сомнительных учётных записей в ежедневной монетизируемой аудитории Twitter, но и проведении компанией изменений в кадровом составе без согласования с ключевым акционером, коим он является с апреля текущего года. Представители Twitter попытку разорвать сделку со стороны Маска назвали «неправильной и ошибочной».

Юристы Twitter также выразили уверенность в способности одержать победу в суде над представителями интересов Илона Маска всего за четыре дня. Слушания должны начаться 19 сентября. Спецификой суда в Делавэре является достаточно быстрое рассмотрение дел, которое не затягивается на годы. В идеале рассмотрение дела может завершиться до 24 октября, которое в изначальных договорённостях с Маском было последней датой заключения сделки. Юристы Twitter активно используют публичные высказывания Илона Маска на страницах этой социальной сети для построения своей судебной стратегии. Требования миллиардера по предоставлению более подробной информации о ботах в компании считают «необычными и абсурдными». Все попытки руководства Twitter обсудить вопрос о количестве ботов Илон Маск, по словам представителей, компании, игнорировал.