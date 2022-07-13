Искусственный интеллект будет проверять корректность цитат в Википедии

Википедия теперь будет использовать новую нейросеть от компании Meta, которая займётся проверкой корректности данных. Система будет автоматически проверять первоисточники и точность данных в них, а также достоверность цитат.

Также нейросеть способна предлагать другие цитаты, если данные взяты из некачественного источника. Для этого используется модель понимания естественного языка, которая умеет распознавать связи слов и предложений. Система называется Sphere.

В настоящее время проверкой занимаются люди, однако их возможности ограничены. ИИ же позволит быстрее проверять данные, что, как ожидается, повысит количество достоверной информации в интернете. Исходные коды Sphere доступны на GitHub.

При этом отмечается, что между фондом «Викимедия», который курирует Википедию и Meta нет финансовых обязательств. Однако отмечается, что корпорация ранее создала ИИ проверки ложных данных, который обучали как раз на 4 миллионах цитат из Википедии. Для этого был создан новый набор данных (WAFER), который оказался сложнее, чем ранее используемые наборы подобного типа.