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АНАЛІТИКА

Власти Тайваня поддержали расширение местных производителей чипов в Европу

13:06 12.07.2022 |

Новини IT

 

Представители TSMC пока отметают все слухи о намерениях компании построить предприятие на территории Европы, но власти Тайваня в этой сфере настроены оптимистично. По словам заместителя министра экономики острова, власти Тайваня всячески приветствуют глобальную экспансию местных компаний, включая США и Европу.

«Я не могу говорить от лица компаний, но правительственная позиция заключается в том, что мы рады расширению глобального присутствия тайваньских компаний, включая Европу и США, которые в равной степени являются нашими единомышленниками и партнёрами», - пояснил чиновник. В этом году власти Тайваня пока не получили заявок от местных компаний на согласование инвестиций в европейскую экономику.

Власти Тайваня заинтересованы в формировании таких же тесных торговых, технологических и экономических связей с Европой, как и США, как пояснил представитель министерства. Тайваньским компаниям следовало бы уделять больше внимания взаимодействию с европейскими партнёрами, по мнению чиновника. Предпринимаемые усилия по заключению двухстороннего соглашения об инвестициях с Европой пока не увенчались особым успехом. В идеале, сотрудничеству с Европой больше всего способствовало бы заключение соглашения о свободной торговле, по мнению тайваньской стороны.
За матеріалами: 3DNews
Ключові теги: Тайвань
 

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