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АНАЛІТИКА

Опубликованы переписки руководства и внутренние документы Uber — компания сознательно нарушала законы в разных странах

12:56 12.07.2022 |

Новини IT, Транспорт

 

Компания Uber, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, лоббировала свои интересы в правительствах разных стран, а также уклонялась от уплаты налогов и препятствовала работе регулирующих органов по мере расширения своего бизнеса. К такому выводу пришли в Международном консорциуме журналистских расследований (ICIJ), представители которого изучили тысячи внутренних документов и переписок топ-менеджеров Uber, попавших в открытый доступ.

В дополнение к этому один из бывших топ-менеджеров Uber Марк Макганн (Mark MacGann), представлявший интересы компании в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке дал интервью The Guardian, рассказав о своей работе в Uber. Помимо прочего, Макганн заявил, что именно он лоббировал интересы Uber в правительствах разных стран и продвигал их в СМИ. Напомним, Макганн был публичным лицом компании в период интернационализации бизнеса Uber с 2014 по 2016 годы.

Помимо прочего, журналисты нашли доказательства того, что руководство Uber тесно взаимодействовало с политиками разных стран для продвижения компании. Например, в руки журналистов попала переписка основателя Uber Трэвиса Каланика (Travis Kalanick) и нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron), который на тот момент занимал пост министра финансов. Из неё следует, что Каланик неоднократно обращался к Макрону для решения проблем компании, которые возникали по мере выхода сервиса такси на французский рынок.

В совокупности попавшие в руки журналистов внутренние документы Uber указывают на то, что компания неоднократно наталкивалась на юридические и политические препятствия. По мнению главы отдела глобальных коммуникаций Uber Наири Хурдаджана (Nairi Hourdajian), которое он высказал в сообщении в 2014 году, «иногда у нас возникают проблемы, потому что мы чертовски незаконны». По словам Макганна, тактика Uber заключалась в том, чтобы запустить сервис, независимо от того, насколько он легален, и быстро расширяться. «Не спрашивайте разрешения. Просто запускайте, суетитесь, набирайте водителей, выходите на улицы, занимайтесь маркетингом и тогда люди быстро поймут, какая замечательная вещь Uber», - рассказал Макганн во время беседы с журналистами.


Расследование журналистов прокомментировала вице-президент Uber по маркетингу и связям с общественностью Джилл Хейзелбейкер (Jill Hazelbaker). «Мы не оправдывали и не будет оправдывать прошлое поведение, не соответствующее нашим нынешним ценностям. Вместо этого мы просим общественность судить о нас по тому, что мы сделали за последние пять лет и что мы будем делать в ближайшие годы», - заявила Хейзелбейкер.

От имени Трэвиса Каланика, основателя и бывшего генерального директора Uber, высказалась пресс-секретарь Девон Сперджен (Davon Spurgeon). «Трэвис Каланик никогда не санкционировал никаких действий или программ, которые могли препятствовать правосудию в какой-либо стране. Господин Каланик никогда не санкционировал и не руководил никакими незаконными действиями в рамках расширения Uber в России, и фактически очень ограниченно участвовал в этих процессах», - говорится в сообщении Сперджен.
За матеріалами: 3DNews
Ключові теги: Uber
 

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