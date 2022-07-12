Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай начал строительство радара, способного обнаруживать объекты на расстоянии до 150 миллиона километров

09:47 12.07.2022 |

Новини IT

Китай начал строительство радара, способного обнаруживать объекты на расстоянии до 150 миллиона километров

 

В Китае началось строительство радиолокационной станции дальнего обнаружения - настолько дальнего, что сложно себе представить: комплекс сможет обнаруживать объекты на расстоянии 150 миллионов километров - на таком расстоянии от Земли находится Солнце.

Комплекс под названием China Fuyan (фасеточный глаз), расположенный в муниципалитете Чунцин, предназначен для обнаружения опасных астероидов на дальних подступах к Земле, однако сможет видеть и более близкие к планете объекты - например, Луну, искусственные спутники и боевые ракеты.

Радар будет состоять из более 20 распределенных антенн диаметром 25-30 метров. Руководит проектом Пекинский технологический институт.

На первом этапе построят два радара, которые будут запущены в сентябре 2022 года. Затем их количество увеличат до четырех. Это позволит получить трехмерное изображение Луны. После этого будут построены еще более 20 «тарелок», которые позволят получать детализированное трехмерное изображение любых объектов внутри орбиты Земли и внутренней части Солнечной системы. График работ последнего этапа еще не утвержден, поэтому ученые не называют сроков ввода всего комплекса в эксплуатацию.
За матеріалами: ixbt.com
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,3675
  0,1434
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5108  0,80 2,24 37,4319  0,73 1,99
EUR 36,5474  0,41 1,13 37,6420  0,34 0,92

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес