Китай начал строительство радара, способного обнаруживать объекты на расстоянии до 150 миллиона километров

В Китае началось строительство радиолокационной станции дальнего обнаружения - настолько дальнего, что сложно себе представить: комплекс сможет обнаруживать объекты на расстоянии 150 миллионов километров - на таком расстоянии от Земли находится Солнце.

Комплекс под названием China Fuyan (фасеточный глаз), расположенный в муниципалитете Чунцин, предназначен для обнаружения опасных астероидов на дальних подступах к Земле, однако сможет видеть и более близкие к планете объекты - например, Луну, искусственные спутники и боевые ракеты.

Радар будет состоять из более 20 распределенных антенн диаметром 25-30 метров. Руководит проектом Пекинский технологический институт.

На первом этапе построят два радара, которые будут запущены в сентябре 2022 года. Затем их количество увеличат до четырех. Это позволит получить трехмерное изображение Луны. После этого будут построены еще более 20 «тарелок», которые позволят получать детализированное трехмерное изображение любых объектов внутри орбиты Земли и внутренней части Солнечной системы. График работ последнего этапа еще не утвержден, поэтому ученые не называют сроков ввода всего комплекса в эксплуатацию.