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АНАЛІТИКА

Alibaba и Tencent оштрафованы в Китае за нарушение правил раскрытия информации

09:43 12.07.2022 |

Новини IT

 

Китайское Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) оштрафовало местных технологических гигантов Alibaba и Tencent, а также ряд других компаний за несоблюдение антимонопольного законодательства в части раскрытия информации об операциях. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление самого ведомства.

Управление опубликовало список из 28 сделок, которые нарушают законодательство. Документ, в частности, касается деятельности пяти подразделений Alibaba, в том числе покупки акций её дочерней компании - стриминговой платформы Youku Tudou. В списке также указаны 12 несоответствующих законодательству операций, касающихся деятельности Tencent.

Пекин продолжает ужесточать политику в отношении китайских технологических компаний и других игроков, нарушающих антимонопольные нормы страны. Руководство КНР было вынуждено пойти на эти меры после того, как глава Alibaba Джек Ма (Jack Ma) в конце 2020 года выступил с критикой властей - вскоре холдинг стал объектом антимонопольного расследования.

Согласно действующему в Китае антимонопольному законодательству, максимально возможный штраф по данным правонарушениям составляет 500 000 юаней ($74 688) за каждый эпизод.
За матеріалами: 3DNews
Ключові теги: Китай
 

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