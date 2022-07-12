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Alibaba и Tencent оштрафованы в Китае за нарушение правил раскрытия информации
09:43 12.07.2022 |
Китайское Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) оштрафовало местных технологических гигантов Alibaba и Tencent, а также ряд других компаний за несоблюдение антимонопольного законодательства в части раскрытия информации об операциях. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление самого ведомства.
Управление опубликовало список из 28 сделок, которые нарушают законодательство. Документ, в частности, касается деятельности пяти подразделений Alibaba, в том числе покупки акций её дочерней компании - стриминговой платформы Youku Tudou. В списке также указаны 12 несоответствующих законодательству операций, касающихся деятельности Tencent.
Пекин продолжает ужесточать политику в отношении китайских технологических компаний и других игроков, нарушающих антимонопольные нормы страны. Руководство КНР было вынуждено пойти на эти меры после того, как глава Alibaba Джек Ма (Jack Ma) в конце 2020 года выступил с критикой властей - вскоре холдинг стал объектом антимонопольного расследования.
Согласно действующему в Китае антимонопольному законодательству, максимально возможный штраф по данным правонарушениям составляет 500 000 юаней ($74 688) за каждый эпизод.
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