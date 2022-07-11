Ericsson, Qualcomm и Thales намерены вывести связь 5G за пределы Земли и наделить смартфоны спутниковой связью

Компании Ericsson, Thales и Qualcomm планируют распространить сети 5G-связи за пределы земной поверхности, связав наземные сети с орбитальными спутниками. После детального исследования планируется проведение экспериментов взаимодействия т. н. «неназменых» (NTN) сетей пятого поколения со смартфонами.

Результатом сотрудничества компаний может стать обеспечение связью нового поколения пользователей смартфонов и других 5G-совместимых устройств в любой точке планеты, включая те, в которых пока действуют только спутники связи старого типа - над океанами и в других местах вроде Крайнего Севера, где возможности наладить связь ограничены.

Подобные возможности позволят расширить сферу глобального роуминга для транспортного, энергетического секторов и систем здравоохранения. Космическая сеть может стать резервным вариантом для пользователей в случаях, когда наземная связь по каким-либо причинам недоступна. С учётом того, что в разработках делается основной акцент на обеспечение безопасности связи, весьма вероятно, что сеть будет нацелена в основном на органы власти ряда государств, а также экстренные и специальные службы. Тестирование и оценка особенностей сети следует за мартовским одобрением проекта ассоциацией 3GPP, занимающейся стандартизацией систем связи - впервые в истории организация поддержала сеть, развёртывание которой предполагается за пределами Земли.

Целью тестирования станет оценка различных компонентов технологии, от возможностей взаимодействия с 5G-смартфонами до нагрузки на спутники и работы с наземными сетями 5G. Важный акцент делается на способности взаимодействия смартфонов со спутниками - фактически технология превращает 5G-смартфоны в спутниковые телефоны будущего. Изначально проект будет тестироваться во Франции, где реализуется большинство европейских аэрокосмических инициатив.

Ericsson планирует испытать технологию Virtual RAN (vRAN), модифицированную для передачи 5G-сигналов через вакуум и атмосферу с помощью спутников, расположенных на низкой околоземной орбите. Thales намерена убедиться, что спутниковое оборудование подходит для использования на низкоорбитальных спутниках, а Qualcomm Technologies намерена предоставить тестовые смартфоны для проверки работоспособности концепции.

Сначала эксперты будут использовать наземное оборудование для эмуляции распространения 5G-радиосигнала и задержек при передаче данных со спутников на смартфоны и обратно. Пока неизвестно, когда будет запущен настоящий спутник для использования в реальных условиях, будут проводиться наземные испытания при тесном сотрудничестве Ericsson, Thales и Qualcomm Technologies.

Одобренная 3GPP технология 5G NTN сможет использоваться в более масштабной экосистеме стандартизированных продуктов и компонентов. Подобное одобрение от общепризнанной международной организации позволит включить NTN-технологии в 5G-устройства, давая вендорам возможность легко организовать совместимость с сетями нового типа.