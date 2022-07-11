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Таинственный военный беспилотник NASA побил свой рекорд нахождения в космосе. Boeing X-37B находится на орбите уже более 780 дней
Таинственный военный беспилотный космический аппарат Boeing X-37B, созданный совместно с NASA, побил собственный рекорд нахождения на орбите.
Прошлый рекорд был установлен в 2019 году, когда аппарат приземлился после 780 дней в космосе, теперь же Boeing опубликовала сообщение о том, что рекорд побит, так как в рамках очередной миссии космический самолёт, как называет его компания, уже находится на орбите 781 день. Однако это сообщение было опубликовано 7 июля, то есть на данный момент X-37B находится в космосе уже 784 дня, и пока неизвестно, когда он вернётся на Землю.
Новая миссия Orbital Test Vehicle 6 стартовала 17 мая 2020 года. Это уже шестая миссия, и свой первый полёт аппарат совершил ещё в 2010 году! При этом до сих пор вокруг Boeing X-37B множество слухов касательно его предназначения. В частности, СМИ нередко пишут, что это аппарат для экспериментов с орбитальным оружием.
Несмотря на это, некоторые данные вполне доступны всем интересующимся. К примеру, в рамках текущей миссии в прошлом году один из экспериментов предполагал тестирование фотоэлектрического радиочастотного антенного модуля Военно-морской исследовательской лаборатории США. Этот модуль предназначен для преобразования солнечной энергии в микроволновое излучение.
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