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АНАЛІТИКА

Samsung выпускает 3-нм продукцию в сильно ограниченных количествах

10:54 11.07.2022 |

Новини IT

 

В последний день прошлого квартала Samsung Electronics успела сообщить, что приступила к серийному производству 3-нм продукции для неких клиентов в сегменте высокопроизводительных вычислений, опередив TSMC по срокам освоения данной ступени литографии. Осведомлённые источники утверждают, что массовым выпуск 3-нм продукции компанией Samsung можно назвать лишь условно.

Во-первых, как поясняет Nikkei Asian Review, решение начать производство 3-нм продукции на предприятии в Хвасоне, где традиционно производится отладка и освоение новой литографии, позволяет предположить, что объёмы выпуска будут не очень большими. Массовым выпуском продукции Samsung занимается контрактное предприятие в Пхёнтхэке, там установлено самое современное производственное оборудование.

Во-вторых, как заявляет японское издание со ссылкой на осведомлённые источники, первыми получателями 3-нм продукции Samsung Electronics станут китайские производители специализированных ускорителей для добычи криптовалют. Если учесть, что рынок подобного оборудования неотвратимо входит в фазу спада, то Samsung неизбежно придётся искать более надёжных клиентов в дальнейшем.

По итогам первого квартала текущего года Samsung могла претендовать лишь на 16,3 % рынка услуг по контрактному производству чипов, конкурирующая TSMC контролировала 53,6 % рынка, увеличив свою долю за три года на восемь процентных пунктов. Тайваньская компания собирается наладить выпуск 3-нм продукции к концу текущего года. По информации источника, в прошлом месяце Samsung сменила более десяти руководителей в составе своего контрактного подразделения, хотя обычно все плановые кадровые перестановки осуществляет в декабре. Это лишь говорит о важности проблемы отсутствия прогресса на контрактном направлении для южнокорейского гиганта, который три года назад заявил о намерениях стать лидером рынка к 2030 году.
За матеріалами: 3DNews
Ключові теги: Samsung
 

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