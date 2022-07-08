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Netflix сделала пространственный звук доступным на любых устройствах
22:19 08.07.2022 |
Стриминговая платформа Netflix объявила, что сделала пространственный звук доступным для всех устройств - его поддержка добавлена для множества фильмов и сериалов от самой Netflix, в том числе в четвёртый сезон сериала «Очень странные дела», сериалы «Ведьмак» и «Лок и ключ», фильмов «Проект Адам» и «Красное уведомление», а также других работ.
Технологии пространственного аудио предназначены для обеспечения звучания, максимально приближенного к тому, что есть в кинотеатрах. Чтобы найти поддерживающие опцию фильмы и сериалы, достаточно ввести запрос «пространственное аудио» в поисковую строку платформы. Число наименований будет зависеть от устройства, на котором запущено приложение Netflix, но опция будет работать даже там, где обычно подобные функции не поддерживаются, и от используемого тарифа его присутствие не зависит.
Для реализации пространственного звука Netflix лицензировала у Sennheiser технологию AMBEO - она обеспечивает данную возможность на любой стандартной двухканальной акустике без необходимости устанавливать дополнительные динамики.
Платформа также уточнила, что для получения пространственного звука владельцам iPhone, iPad и Apple TV нужно установить качество трансляции на «Высокое» или «Авто». А вот для обладателей AirPods третьего поколения, AirPods Pro, AirPods Max и Beats Fit Pro не изменится ничего - поддержка функции была доступна и прежде.
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