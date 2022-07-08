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АНАЛІТИКА

Интернет Starlink стал доступен в море — подключить судно можно за $5 тыс. в месяц

15:58 08.07.2022 |

Новини IT

Интернет Starlink стал доступен в море — подключить судно можно за $5 тыс. в месяц

 

Компания SpaceX расширяет области применения спутникового интернета Starlink. После того, как сервис стал доступен пользователям стационарных устройств и обладателям домов на колёсах, доступ к нему теперь обеспечили и движущимся судам. За использование пакета Starlink Maritime придётся отдавать по $5 тыс. в месяц и доступен такой интернет далеко не везде.

SpaceX рассчитывает на использование сервиса на коммерческих судах, нефтяных танкерах и дорогих яхтах. Дополнительно будущим пользователям придётся заплатить $10 тыс. за пару защищённых тарелок, доставка которых в США осуществляется в течение пары недель. Для сравнения, сейчас комплекты для стационарного использования и домов на колёсах стоят по $599 с абонентской платой $110 в месяц для первых и $135 для обитателей трейлеров.

Подписку Starlink Maritime можно поставить на паузу, пока сервис не используется. Максимального порога используемого трафика для данного тарифа не установлено, но при этом Starlink предостерегает от «избыточного использования сетевых сервисов».

Компания уже выпустила видеоролик, сравнивающий два морских интернет-сервиса. Starlink Maritime стоит $5 тыс., тогда как неназванный сервис альтернативного оператора - $150 тыс. с «намного худшим качеством соединения».

Клиенты морского сервиса Starlink могут рассчитывать на скорость загрузки до 350 Мбит/с и передачи данных до 40 Мбит/с. Скорость немного выше, чем обеспечивают наземные терминалы, но и время задержки сигнала больше - до 99 мс против 20-40 мс на суше.

При этом сервис доступен далеко не везде - им можно воспользоваться у берегов США, а также в акватории местных Великих озёр, в европейских водах от Средиземного до Северного морей, в водах у Новой Зеландии и у большей части береговой линии Австралии, отчасти - у берегов Латинской Америки. По мере запуска новых спутников покрытие будет расширяться. Сегодня уже действуют более 2400 спутников компании, обслуживая 400 тыс. пользователей.

Интернет Starlink стал доступен в море — подключить судно можно за $5 тыс. в месяц

 

Запуск сервиса состоялся через неделю после его одобрения Федеральной комиссией связи США (FCC). Предусматривается, что Maritime будет использовать частоты 12,2-12,7 ГГц, которые оператор Dish намерен освоить для предоставления 5G. При этом FCC отмечает, что пользователи Starlink должны быть готовыми к помехам от существующих и будущих сервисов, тоже использующих аналогичные частоты. У многих подобная информация вызывает опасения, что планы ввода в эксплуатацию 5G-сети Dish сделают Starlink непригодным для использования.
За матеріалами: 3DNews
Ключові теги: SpaceX
 

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