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АНАЛІТИКА

Самые производительные смартфоны Android по всему миру — от субфлагманов до недорогих моделей в рейтинге AnTuTu

21:28 07.07.2022 |

Новини IT

 

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг смартфонов Android среднего и субфлагманского сегмента за июнь 2022 года для международного рынка.

Как отмечают эксперты AnTuTu, в рейтингах за июнь полностью отсутствуют модели на основе фирменных SoC Samsung и Huawei - Exynos и Kirin. И если Kirin от Huawei исчез из рейтинга из-за нерешённой проблемы с санкциями, то Exynos от Samsung - из-за низкой производительности.

Самые производительные смартфоны Android по всему миру — от субфлагманов до недорогих моделей в рейтинге AnTuTu

 

Первое место в рейтинге субфлагманов занимает Poco F3, второе - Google Pixel 6 Pro, а на третьем месте оказался Google Pixel 6. Замыкают десятку Xiaomi Mi 11X, Black Shark 4, Realme GT Neo2T, Redmi K40, Mi 12X, Realme GT Neo, OnePlus 9R.

В рейтинге недорогих моделей пока затишье, но есть и изменения. Например, на первое место вернулся смартфон iQOO Z5, вообще вылетевший из топ-10 в мае. Целиком топ-10 выглядит так: iQOO Z5, Realme GT Master, Realme Q3S, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, Honor 50, Samsung Galaxy A52s 5G, Realme 9 Pro+, Redmi Note11i Pro и Redmi Note 11 Pro+.

Самые производительные смартфоны Android по всему миру — от субфлагманов до недорогих моделей в рейтинге AnTuTu

 

Статистика собрана в период с 1 по 30 июня 2022 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов - модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.
За матеріалами: ixbt.com
 

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